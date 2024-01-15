За чем следить инвестору на этой неделе
На этой неделе пройдет Международный экономический форум в Давосе (с 16 по 19 января), на котором выступит сразу несколько представителей ведущих центробанков мира, рассказал экономист Константин Церазов. Их комментарии могут скорректировать ожидания инвесторов относительно дальнейшей динамики процентных ставок и тем самым оказать влияние на рынки, включая цены на нефть и прочее сырье.
В России в понедельник, 15 января, состоится внеочередное собрание акционеров (ВОСА) TCS Group, на котором рассмотрят вопрос редомициляции компании с Кипра в Россию, сообщили в аналитическом управлении ФГ «Финам». В случае положительного решения компания со временем сможет возобновить выплату дивидендов, что поддержит ее акции.
Помимо того, в этот день ожидается дивидендная отсечка Донского завода радиостроителей (ДЗРД), добавила аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.
В среду, «Сбер» представит отчетность по РСБУ за декабрь, рассказали в «Финам». Компания уверенно чувствует себя в условиях ужесточения регулирования со стороны ЦБ, поэтому его результаты должны оказаться неплохими, что поддержит ее акции.
Помимо того, 17 и 18 января будут опубликованы ежемесячные отчеты по рынку нефти от ОПЕК и МЭА соответственно, сообщила Наталья Пырьева. По ее словам, эти данные прояснят соотношение спроса на сырье и его предложения в мире и окажут влияние на нефтяные цены. Это в свою очередь повлияет на котировки акций представителей нефтегазового сектора и курс рубля.
19 января пройдет ВОСА СПБ Биржи. В повестке — вопрос передачи функций совета директоров правлению компании. Решение может повлиять на котировки ее акций, сообщили в «Цифра брокер». Помимо того, 19 января ЦБ РФ представит оценку платежного баланса за январь—декабрь 2023 года, это традиционно наиболее важный индикатор для определения дальнейшего направления валютного курса.
Рубль значительно укрепился на прошлой неделе на фоне отложенной реализации валютной выручки российскими экспортерами, которая наложилась на сезонно слабый спрос на иностранную валюту со стороны импортеров, уточнил экономист Константин Церазов. В ближайшие дни эти факторы могут ослабеть, а динамика валютных курсов — смениться на противоположную. Из-за этого доллар может вернуться в область 90–91 рубля, евро — до 99–100, юань — до 12,5–12,6 рубля.
Индекс Мосбиржи при этом способен показать небольшой рост, поднявшись немного выше отметки в 3200 пунктов, заключил эксперт.