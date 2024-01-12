Более 1,8 млн подписей собрано в поддержку самовыдвижения Путина

Более 1,8 млн подписей собрано в поддержку кандидата на должность президента РФ Владимира Путина, сообщается 12 января на сайте putin2024.ru.

«Все 89 регионов России доставили в центральный штаб первые партии документов», — уточняется в сообщении.

Подписи собирают представители волонтерских организаций, ОНФ и партии «Единая Россия».

Согласно закону, самовыдвиженцу на президентских выборах необходимо собрать не менее 300 тыс. подписей избирателей, чтобы на каждый субъект РФ приходилось не менее 7,5 тыс. подписей проживающих на его территории.

О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ Путин заявил 8 декабря после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле.

17 декабря на съезде «Единой России» партия единогласно поддержала кандидатуру Владимира Путина на выборах президента. Также в поддержку самовыдвижения действующего лидера РФ официально зарегистрировались более 700 человек при 500 необходимых. На следующий день глава государства подал документы в Центризбирком для участия в выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта.