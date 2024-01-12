В Крыму сотрудники МЧС спасли 15 котов при пожаре

В Симферополе сотрудники МЧС России спасли 15 котов из пожара. Об этом 12 января рассказали в пресс-службе ведомства.

«Сотрудники караула приехали на вызов, где был задымлен склад. Звеньями ГЗДС была проведена необычная операция спасения», — говорится в сообщении в Telegram.

Питомцы, испугавшись, разбежались по помещению и надышались дыма. Однако спасатели смогли найти и вынести всех котов на улицу. Никто из животных не пострадал.

Как сообщается, хозяин склада лечил бездомных животных и оставлял их у себя. Когда он накануне готовил кошкам еду на электроплите, произошло короткое замыкание, которое и стало причиной пожара.

В ведомстве добавили, что в спасательной операции участвовали восемь сотрудников МЧС.

Ранее, 28 декабря, пожарные МЧС России спасли двух котов и собаку из пожара в Смоленске. Возгорание случилось в одной из квартир пятиэтажного дома, его площадь составила 2 кв. м.