НАТО была шокирована последствиями ударов Вооруженных сил (ВС) РФ по военным объектам на Украине, заявил 11 января британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.

«За последние три недели было совершено три больших удара, которые оказались чрезвычайно разрушительными», — сказал он.

По его словам, данные удары спровоцировали шок среди всей системы НАТО, поскольку на Украину было поставлено более трети всех зенитных ракет альянса.

Кроме того, Меркурис добавил, что украинской системе противовоздушной обороны был нанесен непоправимый ущерб.

Кроме того, Меркурис 6 января обратил внимание на то, что массированные удары российских военных по объектам украинской армии вызвали паническую истерику у главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Так он прокомментировал выступление украинского главкома в Верховной раде, в котором тот эмоционально пожаловался на тяжелое положение ВСУ.

С конца декабря ВС РФ продолжает активно наносить высокоточные удары по военной инфраструктуре Украины. Так, в ночь на 31 декабря российские военные нанесли высокоточные удары по военным объектам ВСУ и центрам принятия решений в Харькове. 2 января российские силы нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

5 января экс-полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков заявил, что Воздушно-космические силы РФ нанесли массированные удары по объектам Украины, чтобы истощить боезапас противовоздушной обороны украинской армии.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.