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Старшина ВСУ под Николаевом убил своего командира и покончил собой

«Никвести»: старшина ВСУ под Николаевом убил своего командира и покончил собой
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Фото: REUTERS/Inna Varenytsia
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Старшина Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области убил заместителя командира роты, после чего покончил собой. Об этом 12 января сообщило местное издание «Никвести».

«В поселке Березнеговатое в Николаевской области военнослужащий расстрелял заместителя командира роты», — говорится в публикации.

Как уточняется, инцидент произошел вечером 7 января. Руководитель Николаевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона Андрей Клепов также подтвердил эту информацию.

На данный момент ведется расследование.

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В октябре украинский военный в ходе конфликта застрелил в Киеве двух товарищей по службе и скрылся с места преступления, однако спустя два часа был задержан. На момент убийства военный находился в состоянии алкогольного опьянения.

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