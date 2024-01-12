Старшина ВСУ под Николаевом убил своего командира и покончил собой

Старшина Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области убил заместителя командира роты, после чего покончил собой. Об этом 12 января сообщило местное издание «Никвести».

«В поселке Березнеговатое в Николаевской области военнослужащий расстрелял заместителя командира роты», — говорится в публикации.

Как уточняется, инцидент произошел вечером 7 января. Руководитель Николаевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона Андрей Клепов также подтвердил эту информацию.

На данный момент ведется расследование.

В октябре украинский военный в ходе конфликта застрелил в Киеве двух товарищей по службе и скрылся с места преступления, однако спустя два часа был задержан. На момент убийства военный находился в состоянии алкогольного опьянения.