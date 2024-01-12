В районе станции МЦК «Шелепиха» загорелся ангар
В районе станции Московского центрального кольца (МЦК) «Шелепиха» в Шмитовском проезде недалеко от «Москва-Сити» загорелся ангар. Об этом 12 января сообщил источник «Известий»
На кадрах видно, что строение полностью охвачено огнем. От места пожара в воздух поднимается черный столб дыма.
По данным ТАСС, пожар на момент 18:37 был потушен. При этом в строении произошло обрушение конструкций на площади 50 кв. м.
Информации о пострадавших нет.
Ранее в этот день четыре человека, в числе которых ребенок, погибли при пожаре в квартире на северо-востоке Москвы. Возгорание произошло в квартире жилого дома, расположенного на улице Академика Комарова. По данному факту возбуждено уголовное дело.