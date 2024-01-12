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Уволенному коту Сергею из Зеленоградска предложили работу в Петербурге

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Фото: Соцсети
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Знаменитому коту Сергею, которого «уволили» из магазинчика Зеленоградска (Калининградская область) после анонимной жалобы в Роспотребнадзор, пригласили работать в Санкт-Петербург. Об этом сообщает кошачья пресс-служба Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

«Серега, давай к нам! Хороших сотрудников мы ценим, а клеветников в КГИОП не слушаю», — написал советник из КГИОП Моисей в Telegram, его цитату приводит телеканал «78» в пятницу, 12 января.

По информации издания «Клопс», Сергей не появился на работе накануне Нового года. Вместо него в магазине появилось объявление, что животное уволено. Рядом установили коробку для сбора корма и предложили покупателям поставить подпись в поддержку бывшего сотрудника. К вечеру 8 января петиция собрала более 360 подписей.

Кот проработал в магазинчике около трех лет и за это время стал достоянием курортного города. Про него рассказывают даже экскурсоводы. Сейчас животное приютила заведующая торговой точкой, чья квартира находится в том же доме. Однако питомец часто просится на улицу и сразу же возвращается к дверям бывшей работы.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, предостережение о недопустимости содержания кота в магазине направили после жалобы «некого гражданина». В документе сказано, что некоторыми пунктами СанПиН «установлен запрет на содержание в объектах торговли животных и птиц», даже если они там не живут.

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