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Общество
Матвиенко наградила журналистов за лучшее освещение парламентской деятельности

Матвиенко наградила журналистов за лучшее освещение парламентской деятельности

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Фото: Совет Федерации
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 12 января в преддверии Дня российской печати наградила победителей ежегодного журналистского конкурса на лучшее освещение парламентской деятельности «Совет Федерации — палата регионов».

Конкурс российских СМИ проводится при поддержке Союза журналистов России. В этом году в конкурсе участвовало более 250 материалов журналистов из 48 субъектов РФ. Впервые в оценке работ был задействован искусственный интеллект — сервис GigaChat, который проанализировал материалы наравне с жюри.

Как отметила Матвиенко, следование этике, правде и искренний патриотизм журналистского сообщества позволяют успешно противодействовать западной пропагандистской машине. Глава СФ выразила уверенность, что никакие внешние факторы не смогут повлиять на решимость России последовательно продвигаться к достижению всех заявленных спецоперации.

Матвиенко также затронула вопросы интеграции воссоединенных регионов и отметила важность освещения в СМИ тем, касающихся восстановления этих субъектов РФ.

«Мы намерены большую часть законодательной и административной работы по интеграции завершить уже в течение 2024 года. Такая задача перед сенаторами, перед членами Совета по интеграции при СФ поставлена», — указала она.

Судьи определили победителей в четырех номинациях. Первая — «В фокусе — Совет Федерации» — включает в себя материалы о парламентской деятельности СФ и работе сенаторов РФ. Номинация приурочена к 30-летию верхней палаты парламента. Первое место в номинации присудили журналу «Союзное государство» за специальный выпуск, посвященный совместному российско-белорусскому проекту «Поезд памяти».

Вторая категория «В центре внимания» предусматривает материалы, посвященные интеграции новых регионов РФ в социально-экономическое пространство страны. Первое место жюри присудило начальнику отдела специальных репортажей телеканала «Ямал-медиа» Антону Парахину за сюжет «Волноваха под опекой Ямала: как за год изменился город, уничтоженный ВСУ».

Третья номинация «Год в жизни страны» рассматривает материалы о мероприятиях и инициативах, связанных с проведением в России Года педагога и наставника. В ней первой стала корреспондент НТК «Осетия-Ирыстон» Ирина Кабулова за документальный фильм о педагогах республиканского дома-интерната «Ласка» для детей-инвалидов.

Четвертая номинация «Журналистика. Новые лица» включает в себя материалы о значимых актуальных темах, рассказанных молодыми журналистами от 15 до 25 лет. Первое место в ней заняла Ольга Павловская, корреспондент Ненецкого информационного агентства, за репортаж о жизни семьи оленеводов.

Помимо этого, благодарностью Председателя СФ был особо отмечен коллектив ГТРК «Ярославия». Они прислали на конкурс фильм «Сергей» об актере и режиссере Сергее Пускепалисе, который делом помогал Донбассу.

Накануне ведущий программы «Наука и техника» на телекаканале РЕН ТВ Михаил Борзенков удостоился премии правительства РФ. Награду за популяризацию науки, информирование о достижениях российских ученых и рассказ о передовых разработках также забрала руководитель программы Юлия Засько.

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