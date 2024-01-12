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Экономист назвал выгодные способы вложения средств

Экономист Абрамов: краткосрочные депозиты являются выгодным способом вложения
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Сегодня лучшими способами вложения средств являются вложения для управления денежной наличностью. Такое мнение кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при президенте РФ Александр Абрамов высказал в пятницу, 12 января.

Он назвал самые выгодные варианты вложений, среди которых краткосрочные банковские депозиты, отчасти крупные фонды денежного рынка, а также вложения граждан в государственные бумаги с более высокой доходностью.

«Конечно, остается и привлекательность акций, но мне кажется, что нужно вкладывать в какой-то более диверсифицированный портфель, желательно в пассивный портфель», — отметил Абрамов в беседе с Lenta.Ru.

Экономист отметил, что широко диверсифицированный портфель уже несколько лет значительно переигрывает индекс Мосбиржи и индекс «Народного портфеля».

«Поэтому широкая диверсификация через фонды в акции, мне кажется, это привлекательный продукт для инвесторов», — резюмировал эксперт.

Ключевая фаза: россияне нарастили вклады на рекордные 5,2 трлн
С чем связана такая динамика в 2023 году и поможет ли это охладить инфляцию

Накануне финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский рассказал «Известиям», что выгоднее, чем в текущем месяце, ставок по вкладам в российских банках в дальнейшем может не быть еще довольно долго. Он рекомендовал не тянуть с решением по открытию вклада.

В свою очередь, менеджер продукта «Вклады» в финансовом маркетплейсе «Сравни» Мария Татаринцева посоветовала россиянам открывать банковские депозиты, пока ставки по ним держатся на максимальном уровне, передает RT.

Ранее, 10 января, аналитики FinExpertiza сообщили, что биткоин, акции и золото стали самыми прибыльными инвестициями 2023 года.

Так, при пассивной стратегии биткоин в среднем принес инвесторам прибыль в 176,4 тыс. рублей, иностранные акции — почти 57 тыс. рублей, российские акции — 45,6 тыс. рублей, золото — 37, 4 тыс. рублей, уточняет НСН.

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