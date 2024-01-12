Экономист назвал выгодные способы вложения средств

Сегодня лучшими способами вложения средств являются вложения для управления денежной наличностью. Такое мнение кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при президенте РФ Александр Абрамов высказал в пятницу, 12 января.

Он назвал самые выгодные варианты вложений, среди которых краткосрочные банковские депозиты, отчасти крупные фонды денежного рынка, а также вложения граждан в государственные бумаги с более высокой доходностью.

«Конечно, остается и привлекательность акций, но мне кажется, что нужно вкладывать в какой-то более диверсифицированный портфель, желательно в пассивный портфель», — отметил Абрамов в беседе с Lenta.Ru.

Экономист отметил, что широко диверсифицированный портфель уже несколько лет значительно переигрывает индекс Мосбиржи и индекс «Народного портфеля».

«Поэтому широкая диверсификация через фонды в акции, мне кажется, это привлекательный продукт для инвесторов», — резюмировал эксперт.

Накануне финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский рассказал «Известиям», что выгоднее, чем в текущем месяце, ставок по вкладам в российских банках в дальнейшем может не быть еще довольно долго. Он рекомендовал не тянуть с решением по открытию вклада.

В свою очередь, менеджер продукта «Вклады» в финансовом маркетплейсе «Сравни» Мария Татаринцева посоветовала россиянам открывать банковские депозиты, пока ставки по ним держатся на максимальном уровне, передает RT.

Ранее, 10 января, аналитики FinExpertiza сообщили, что биткоин, акции и золото стали самыми прибыльными инвестициями 2023 года.

Так, при пассивной стратегии биткоин в среднем принес инвесторам прибыль в 176,4 тыс. рублей, иностранные акции — почти 57 тыс. рублей, российские акции — 45,6 тыс. рублей, золото — 37, 4 тыс. рублей, уточняет НСН.