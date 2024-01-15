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Эксперты сообщили о снижении темпов запуска продаж новостроек в Москве

«Метриум»: темпы выхода новых проектов застройки в Москве в 2023-м снизились на 17%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В 2023 году московские девелоперы начали реализацию 82 проектов застройки, подсчитали аналитики «Метриум». По сравнению с 2022 годом показатель снизился на 17%, сообщили «Известиям» в риелторской и консалтинговой компании 15 января.

Эксперты отметили, что наиболее активно запускали новые проекты застройщики элитных и делюкс-новостроек. В совокупности они дали старт продажам в 20 комплексах, что в два раза больше, чем в 2022 году (10 проектов). Как уточнили аналитики, по динамике запуска проектов элитного и делюкс-класса 2023 год стал рекордным.

«На рынке новостроек элитного и делюкс-сегментов появилось много новых игроков. В этот сектор пришли девелоперы из других классов жилья, компании из регионов, строители коммерческой недвижимости. Это очень позитивный сигнал для рынка, так как в прошлые годы наблюдался определенный застой с точки зрения его пополнения новым предложением», — сказала директор по девелопменту компании Rariteco Екатерина Борисова.

По ее словам, в настоящее время покупателю жилья в элитных или делюкс-новостроек есть из чего выбирать — в продаже больше 67 проектов. Это мощная предпосылка для роста спроса в 2024 году, так как в дорогих сегментах рынка покупатели часто ищут именно новинки, подчеркнула Борисова.

Отмечается, что в прошлом году почти также активны были застройщики комплексов бизнес-класса: они запустили продажи в 17 проектах. Однако это на 41% меньше, чем в 2022-м, когда началась реализация 29 проектов этого сегмента.

«Несмотря на снижение числа стартов новых проектов, в бизнес-классе есть выбор новостроек на начальной стадии строительства. Из порядка 20 тыс. квартир и апартаментов застройщики предлагают более 4 тыс. лотов (20% от общего объема рынка) на котловане. Причем новые проекты 2023 года довольно масштабные», — обратил внимание акционер, управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко.

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По информации «Метриум», в массовом сегменте также выход новых проектов сократился. Так, в эконом- и комфорт-классе в сумме стартовали продажи 14 проектов, что на 13% меньше, чем в 2022-м (16 проектов).

Кроме того, сократилось число новинок и в сегменте премиальных новостроек. По данным аналитиков, в 2023 году застройщики дали старт 10 проектам, что на 33% меньше, чем в 2022 году (15 проектов).

В то же время на рынке новостроек Новой Москвы в 2023 году был зафиксирован рост числа стартов строительства: застройщики начали реализацию девяти проектов против шести в 2022-м, добавили в риелторской компании.

«В целом активность застройщиков в 2023 году была высокой. Стоит отметить устойчивое сокращение стартов новых проектов комфорт-класса в старых границах Москвы и их заметное увеличение в Новой Москве. При этом девелоперы активнее запускают проекты в более дорогих сегментах рынка. Возможно, мы видим только начало тренда на постепенный перенос основного объема предложения массового жилья в Новую Москву», — заключил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Ранее, 3 января, Сырцов рассказал «Известиям», что в России в начале 2024 года стоимость новостроек массового сегмента и бизнес-класса может снизиться. Кроме того, будет медленно дешеветь вторичное жилье, предположил эксперт.

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