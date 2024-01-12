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Советник премьера Ирака назвал удары США по Йемену неоправданной агрессией

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Фото: REUTERS/UK MOD/Sgt Lee Goddard
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Удары США и Великобритании по Йемену являются неоправданной агрессией и повышают интенсивность конфликта в регионе. Об этом 12 января заявил «РИА Новости» советник по СМИ премьер-министра Ирака Хишам ар-Рикаби.

«Это (бомбардировки. — Ред.) создает хаос и усиливает интенсивность конфликта в регионе», — сказал он.

Ар-Рикаби подчеркнул, что удары по Йемену являются «неоправданной агрессией, лишенной всякой международной законности в отношениях с суверенными странами».

Ранее в этот день председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что атака США по целям на территории Йемена является примером «очередного беззакония». Она добавила, что Запад с каждым днем в попытках сохранить ускользающую гегемонию постоянно создает новые очаги напряженности в мире, а также сеет хаос, игнорируя нормы международного права.

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Ночью 12 января США и Великобритания провели военную операцию против хуситов в Йемене. Атака была совершена в подконтрольных движению районах страны. В ходе ударов Вашингтон задействовал истребители и крылатые ракеты «Томагавк». В результате погибли пять бойцов хуситов, еще шестеро ранены.

Президент США Джо Байден подтвердил атаку. По его словам, удары стали ответом на «беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море», которые они совершали в том числе с помощью противокорабельных баллистических ракет. Американский лидер указал, что атака имела оборонительный характер.

Заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи сказал, что США и Великобритания заплатят за нападение на их территории.

В свою очередь, Россия осудила удары США и Великобритании по Йемену и не считает их легитимными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала данную атаку угрозой миру и безопасности. В связи с чем Россия запросила на 12 января срочное заседание Совета Безопасности ООН.

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