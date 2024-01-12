Реклама
Прямой эфир
Армия
Минобороны впервые сообщило об уничтожении ВКС РФ ракет MALD
Мир
В Приднестровье заявили о подготовке в Молдавии групп с Украины для терактов
Мир
Немецкое СМИ раскрыло схемы спасения жителей Украины от мобилизации
Мир
Швейцария продолжит передавать Украине списанные трамваи
Мир
Хуситы заявили о готовности атаковать связанное с США и Британией судоходство
Мир
В США заявили об отсутствии планов отправлять новые силы на Ближний Восток
Экономика
Минсельхоз планирует обнулить пошлину на томаты
Мир
В Астане демонтировали памятник первому президенту Нурсултану Назарбаеву
Общество
Краснов поручил не допустить провокаций на выборах президента России
Мир
Посольство РФ призвало россиян воздержаться от поездок в Йемен
Мир
Конгрессмены потребовали от Остина отчитаться о причинах сокрытия госпитализации
Страна
Рабочее движение открыли на Николаевской развязке в Симферополе
Политика
Нечаев отверг обвинения в адрес РФ в финансировании протестов немецких аграриев
Мир
Рогов назвал заявление США об остановке помощи Украине ловушкой
Мир
Опубликовано последнее видео с погибшей в Турции россиянкой

Более 730 тыс. тонн грузов перевезут по автозимникам в Якутии в этом сезоне

0
Фото: РИА Новости/Александр Яковлев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Якутии в этом сезоне намерены доставить по автозимникам 731,1 тыс. т различных грузов, в том числе продовольствия и топлива. Об этом сообщает республиканское правительство.

«В Якутии с устойчивым промерзанием рек начаты перевозки жизнеобеспечивающих грузов по сезонным дорогам. <…> В целом в перевозках планируется задействовать свыше 700 единиц автотранспорта», — говорится в сообщении властей.

По данным регионального министерства по делам гражданской обороны и обеспечению жизнедеятельности населения, на сегодняшний день по автозимникам перевезли 61,7 тыс. т грузов, что составляет 8,4% от плана.

Сезонные дороги в Якутии остаются важной частью транспортного сообщения с отдаленными населенными пунктами. Ежегодно на территории республики открываются более 11 тыс. км автозимников, в том числе 266 км дорог и шесть ледовых переправ федерального значения, а также 10 927 км дорог и пять переправ регионального значения.

Как уточняет ИА YakutiaMedia, автозимники эксплуатируются на протяжении примерно шести месяцев. В период закрытия навигации на водных артериях по ним доставляют продукты питания, топливо, стройматериалы и другие жизнеобеспечивающие грузы.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024