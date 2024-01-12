Более 730 тыс. тонн грузов перевезут по автозимникам в Якутии в этом сезоне

В Якутии в этом сезоне намерены доставить по автозимникам 731,1 тыс. т различных грузов, в том числе продовольствия и топлива. Об этом сообщает республиканское правительство.

«В Якутии с устойчивым промерзанием рек начаты перевозки жизнеобеспечивающих грузов по сезонным дорогам. <…> В целом в перевозках планируется задействовать свыше 700 единиц автотранспорта», — говорится в сообщении властей.

По данным регионального министерства по делам гражданской обороны и обеспечению жизнедеятельности населения, на сегодняшний день по автозимникам перевезли 61,7 тыс. т грузов, что составляет 8,4% от плана.

Сезонные дороги в Якутии остаются важной частью транспортного сообщения с отдаленными населенными пунктами. Ежегодно на территории республики открываются более 11 тыс. км автозимников, в том числе 266 км дорог и шесть ледовых переправ федерального значения, а также 10 927 км дорог и пять переправ регионального значения.

Как уточняет ИА YakutiaMedia, автозимники эксплуатируются на протяжении примерно шести месяцев. В период закрытия навигации на водных артериях по ним доставляют продукты питания, топливо, стройматериалы и другие жизнеобеспечивающие грузы.