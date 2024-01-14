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Купля — задача

Автоэксперт Вячеслав Никонов — о том, как будут формироваться цены на автомобили в новом году
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Средняя цена нового автомобиля в России за 2023 год увеличилась на 17,3% — до 3,7 млн рублей, а авто с пробегом — на 28%, до 2,2 млн рублей. И любая стоимость формируется под влиянием спроса и предложения.

За 2022 год импорт автомобилей в Россию сократился на 43%. У некоторых марок, например Audi, Mercedes, BMW и Volvo, падение объема ввоза составило более 75%. В 2023-м рынок начал восстанавливаться, в страну импортировали почти в три раза больше автомобилей. Основа этого роста — китайские марки. Один лишь концерн Chery, в который входят суббренды Omoda и Exeed, занимает теперь почти 20% отечественного рынка. При этом общий рост ввоза не снизил цены на европейские или японские марки — они продолжают дорожать. Это относится как к новым, так и к подержанным машинам.

Поэтому для автолюбителей, желающих купить новый автомобиль от официального дилера с гарантией производителя, китайские марки стали практически единственным выбором, не считая отечественных брендов. Кроме того, остается вариант машин с пробегом. И, по последним данным, больше половины пользователей ищут именно подержанные автомобили.

Цены в этом сегменте образуются точно так же, как и на новые автомобили: ушедшие европейские, японские и корейские бренды за счет дефицита обойдутся покупателю дороже. Но на стоимость подержанной машины влияют пробег — чем меньше, тем дороже, история обслуживания — своевременное прохождение техосмотра, отсутствие серьезных ДТП и других владельцев.

Из чего же все-таки складывается цена на автомобиль? Всё начинается с себестоимости продукта. Следом прибавляем расходы на его доставку, обязательные сборы (НДС, таможенные пошлины, утилизационный сбор и так далее) и финальный элемент уравнения — маржа локального представительства и дилера, продающего машину.

Разберем на конкретном примере: китайский производитель поставляет авто на наш рынок по цене около 1 млн рублей. Официальные сборы в России составят примерно 700 тыс. рублей, то есть +70% к себестоимости. Но машину еще нужно привезти. Доставка автомобиля из Китая стоит примерно 250 тыс. рублей. На этом автомобиле делают бизнес и дистрибуторы, и дилеры, а их суммарная маржа составит около 300 тыс. рублей.

Таким образом, по дороге в Россию из Китая автомобиль увеличивается в цене в 2–2,5 раза. Если говорить о европейских машинах, подорожание может быть еще больше. Причина — в их высокой популярности и нехватке предложения на отечественном рынке. Расходы на доставку через третьи страны тоже очень высокие. Чем более сложная схема ввоза авто, тем выше конечная цена.

Нельзя забывать о таких важных моментах, как макроэкономическая ситуация и курс валют. При росте доллара или юаня цена импортной машины в рублях возрастает. Последние актуальные тенденции — повышение банковских ставок и утилизационного сбора, это тоже разгоняет стоимость машины. Поэтому напрашивается неутешительный вывод: старых цен на новые и подержанные машины ждать точно не стоит, потому что на рынке сейчас слишком много факторов, работающих против этого.

Автор — директор по продукту автомобильного сайта «Авто.ру»

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