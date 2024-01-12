Названа причина частых коммунальных аварий в Петербурге

Большинство коммунальных аварий в Санкт-Петербурге зимой происходит из-за обслуживающих организаций, которые вовремя не подготавливают помещения. Такое мнение высказал глава ТСЖ «Озерки-1» Сергей Левицкий в пятницу, 12 января.

«Есть места, через которые воздух проходит в помещение, и на это не обращают внимания, а там, где тонко, там и рвется. Проблема в том, что тепловой контур не создан у объекта, и наружный воздух поступает в помещение, из-за чего замерзают коммуникации», — сказал специалист, его цитату приводит телеканал «78».

Как подчеркнул Левицкий, если трубы находятся в нормальном состоянии, то они смогут пережить сильные морозы.

За первую неделю нового 2024 года на объектах водо- и теплоснабжения, а также на электросетях Ленинградской области произошло 180 аварий. За этот период прокуратура выявила более 50 нарушений закона. После вмешательства ведомства были произведены ремонтные работы в нескольких районах региона.

Ранее «Известия» писали, что фигурантам уголовного дела о коммунальной аварии в Подольске, где в начале января без отопления остались более 170 домов, грозит до четырех лет лишения свободы. Следственные действия также начались и в других регионах, где люди остались без тепла, — в ХМАО, Свердловской и Пензенской областях.