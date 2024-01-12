Рабочее движение открыли на Николаевской развязке в Симферополе

В Крыму открыли рабочее движение по путепроводу на транспортной двухуровневой развязке кольцевого типа на пересечении западного обхода Симферополя и трассы Симферополь – Николаевка. Об этом информирует Служба автомобильных дорог республики.

Схема движения транспортных средств изменилась, пишет ИА SevastopolMedia. Там установили новые информационные щиты и соответствующие дорожные знаки. Нововведения будут действовать до завершения всех строительно-монтажных работ, которое запланировано на I квартал 2024 года.

Как отмечает ИА «Крыминформ», путепровод на этой развязке начали строить еще в бытность Крыма в составе Украины, однако он превратился в долгострой. В итоге его пришлось демонтировать и построить новый объект.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Российской Федерацией. Между тем Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт навсегда.