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Рогов назвал заявление США об остановке помощи Украине ловушкой
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Рогов назвал заявление США об остановке помощи Украине ловушкой

Рогов назвал заявление США о прекращении помощи Украине информационным шумом
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Фото: ТАСС/Александр Полегенько
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Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов 12 января назвал заявление США о прекращении помощи Украине на фоне дефицита бюджета информационным шумом и ловушкой пропаганды.

Таким образом он отреагировал на сообщение координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, сделанное накануне. По словам представителя СНБ, американская сторона сможет дальше помогать Украине только при одобрении конгресса, а пока поддержка Киева «заглохла».

«Это высказывание на сегодня — не более чем слова, информационный шум и пропагандистская ловушка. Поставки оружия на Украину для коллективного Запада — это малая плата за конфликт с Россией. Сегодня у украинских боевиков есть снаряды, и они продолжают наносить удары по мирным городам», — цитирует его «РИА Новости».

Лучшим подтверждением слов Кирби, по его словам, будет разгром украинских войск. А в настоящее время поставки оружия могут осуществляться тайно, накапливая объемы, заметил Рогов. Лучшим подтверждением слов Кирби, по его словам, будет разгром украинских войск. Всё это делается, чтобы введенная в заблуждение сторона недооценивала противника.

«Коллективный Запад поставит ровно столько режиму (президента Украины Владимира) Зеленского или того, кто его заменит, чтобы они могли держать оборону и убивать русских людей. Откажутся западные страны от этой идеи только в том случае, если поймут, что их финансовые и политические потери будут больше, чем приобретения от реализации формулы «русские рубят русских», — заключил он.

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27 декабря Вашингтон принял решение предоставить Украине новый пакет помощи на сумму до $250 млн, о чем сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. В тот же день сообщалось, что президент США Джо Байден изменил позицию по дальнейшей помощи Украине и напомнил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что поставки американского оружия не будут бесконечными. После этого, 3 января, координатор Кирби сказал, что направленный пакет будет последним до выделения конгрессом дополнительных средств.

Тем временем украинская сторона продолжает рассчитывать на помощь союзников. Так, 8 января, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у Киева нет запасного плана на случай, если Евросоюз (ЕС) не направит стране дополнительную финансовую помощь. Перед этим, 7 января, глава Нацбанка Украины Андрей Пышный заявил, что страна сохраняет критическую зависимость от финансовой помощи Запада, и призвал не приуменьшать значимость этого источника.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, реагируя за заявление Кирби, сообщил, что Вашингтон продолжает дебаты и всё больше политических представителей интересуются, куда деваются их деньги и помогли ли они Киеву достичь результата.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

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