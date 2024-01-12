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Подполковник Дэвис: Байден втягивает США в войну ударами по хуситам в Йемене

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Президент США Джо Байден втягивает государство в войну своим решением о нанесении ударов по хуситам в Йемене. Таким мнением 12 января поделился отставной подполковник Вооруженных сил США Дэниел Дэвис.

«Это потенциальный удар, который втягивает нас в войну», — сказал он в эфире телеканала Fox News.

Военный подчеркнул, что хуситы «недвусмысленно намекнули» на ответный шаг в сторону американцев, если США атакуют их и будут препятствовать американским интересам в регионе.

По мнению Дэвиса, Байден должен объяснить гражданам США, для чего им эта война, так как конфликт, как считает подполковник, может выйти на «более высокий уровень».

«Я бы хотел услышать от представителей Белого дома, в чем именно заключается план и как он соответствует американскому законодательству и конституции», — заявил американец.

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Накануне, ночью на 12 января, США и Великобритания начали военную операцию против хуситов в Йемене. Как сообщается, атака была совершена в подконтрольных движению районах страны. Удары были нанесены крылатыми ракетами «Томагавк».

Президент США указал, что атака имела оборонительный характер. Он отметил, что удары были совершены силами США и Великобритании при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов. Позднее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил об отсутствии планов отправлять новые силы на Ближний Восток

Замминистра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи объявил, что США и Великобритания заплатят за нападение. По информации представителя вооруженных сил хуситов Яхьи Сариа, по Йемену нанесли 73 удара, в результате погибли пять бойцов группировки, еще шестеро ранены.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удары по Йемену угрозой миру и безопасности. В связи с этим РФ запросила на 12 января срочное заседание Совета Безопасности ООН.

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