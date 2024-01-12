«Мираторг» вложит 7,2 млрд рублей в новые проекты в Курской области

Агропромышленный холдинг «Мираторг» инвестирует 7,2 млрд рублей в два новых проекта, которые будут реализованы на территории Курской области в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Первый проект — селекционно-семеноводческий центр по производству гибридов первого поколения кукурузы и подсолнечника. Объем инвестиций составит 4 млрд рублей. Объект планируют запустить в эксплуатацию в текущем году.

Вторым крупным проектом компании станет обновление пункта промышленной переработки сельскохозяйственных животных, что позволит утроить производство влажных кормов. В реконструкцию вложат 3,2 млрд рублей, пишет ИА «Абирег».

В «Мираторге» добавили, что в прошедшем 2023 году был отмечен динамичный рост по ряду направлений. Так, на 20% вырос выпуск мясных и колбасных изделий, производство комбикормов увеличилось на 25%, а выпуск кормов для домашних животных – на 43%.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2023 года «Мираторг» запустил в Тульской области комплекс по выращиванию и переработке зеленого гороха и стручковой фасоли. Новый комплекс будет выпускать бобовые культуры для использования в качестве ингредиентов в замороженных овощных смесях и готовых блюдах.