Эксперт рассказал об опасности постоянного запотевания окон в автомобиле

Зимой проблема активного запотевания окон стоит особенно остро. Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов 13 января рассказал «Известиям», почему так происходит, какие проблемы может вызвать, о каких поломках в автомобиле это говорит.

«Запотевание происходит из-за разницы в температуре между внутренней и внешней сторонами окон. В холодное время года воздух внутри автомобиля нагревается от системы отопления, а затем контактирует с холодными поверхностями окон. Также запотеванию способствует высокая влажность воздуха внутри автомобиля. Снег, влага с обуви или одежды увеличивают влажность в салоне», — сказал он.

По словам эксперта, справиться с запотеванием окон поможет в первую очередь правильная настройка системы отопления или кондиционирования. Пройдитесь по пунктам и убедитесь, что вы всё делаете правильно, указал он.

«Убедитесь, что система отопления функционирует должным образом. Проверьте, что печка автомобиля работает исправно и эффективно. Настройте систему циркуляции воздуха на смешивание воздуха из салона и внешнего воздуха. Это предотвратит перегрев или слишком сильное охлаждение воздуха внутри салона. Если у вашего автомобиля есть система кондиционирования воздуха, используйте ее. Так вы подсушите воздух в салоне, и влажность уменьшится. Периодически включайте обдув окон горячим воздухом, чтобы поддерживать их поверхности сухими», — рекомендует Соколов.

Для эффективной борьбы с запотеванием окон используйте специальные средства — они образуют защитную пленку на поверхности стекла, которая предотвращает образование конденсата. Также пользуйтесь силикагелями или влагопоглотителями — разместите их в автомобиле, чтобы они впитывали избыточную влагу из воздуха. Кроме того, важно следить за чистотой стекол в салоне, советует эксперт. На грязных пыльных стеклах, как правило, образуется больше конденсата, пояснил он.

«Запотевание окон в автомобиле не всегда указывает на проблемы с автомобилем. В большинстве случаев, особенно в холодное время года, запотевание окон — естественный физический процесс. Однако иногда запотевание окон может быть связано с определенными проблемами, которые следует устранить», — отметил специалист.

Так, запотевание окон может говорить о неисправности систем отопления и вентиляции. В этом случае автомобиль не способен поддерживать оптимальные условия влажности и температуры в салоне. Также могут быть протечки в салоне или проблемы с уплотнителями окон или дверей. Возможно и засорение или загрязнение системы вентиляции. Эта проблема препятствует нормальной циркуляции воздуха в салоне автомобиля, тем самым создаются условия для запотевания окон, сообщил собеседник издания.

«Запотевание само по себе не наносит прямого вреда окнам или стеклам. Однако, если запотевание происходит регулярно и не устраняется, это может привести к ряду проблем. Например, постоянная влажность от запотевания может способствовать образованию коррозии на металлических поверхностях. Также в интерьере могут появиться плесень и грибок. Это не только ухудшает внешний вид салона и запах в автомобиле, но и представляет угрозу для здоровья пассажиров», — заключил Соколов.

В декабре другой эксперт «ВсеИнструменты.ру» Ангелина Суркова рассказала «Известиям», что постоянное запотевание окон в доме или квартире может быть опасно. Так, конденсат может капать на подоконник или мебель, вызывая их повреждение. Влага вызывает коррозию металлических элементов, а также повреждение и разбухание деревянных и пластиковых рам, приводит к повреждению уплотнительных материалов. Если влага не удаляется должным образом, это может способствовать росту плесени и грибка.