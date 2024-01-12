Посольство РФ призвало россиян воздержаться от поездок в Йемен

Посольство РФ в Йемене 12 января призвало россиян отказаться в ближайшее время от поездок в эту страну.

«С начала военно-политического кризиса в Йемене МИД России рекомендовал росгражданам воздержаться от поездок в эту страну. Данные рекомендации остаются актуальными и по сей день», — сказано в сообщении диппредставительства.

Ранее в пятницу в посольстве отметили, что данных о россиянах, пострадавших от ударов США и Великобритании по хуситам, нет.

Ночью 12 января США и Великобритания провели военную операцию против хуситов в Йемене. Атака была совершена в подконтрольных движению районах страны. В ходе ударов Вашингтон задействовал истребители и крылатые ракеты «Томагавк». В результате погибли пять бойцов хуситов, еще шестеро ранены.

Президент США Джо Байден подтвердил атаку. По его словам, удары стали ответом на «беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море», которые они совершали в том числе с помощью противокорабельных баллистических ракет. Американский лидер указал, что атака имела оборонительный характер.

В этот же день старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Сергей Серебров заявил «Известиям», что втягивание США в крупный конфликт на Ближнем Востоке чревато глобальными угрозами.