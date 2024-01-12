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В США заявили об отсутствии планов отправлять новые силы на Ближний Восток

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Фото: Global Look Press/US Navy
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США не собираются направлять дополнительные силы на Ближний Восток в рамках проведения операции в Красном море и нанесения ударов по объектам шиитских ополченцев-хуситов в Йемене. Об этом 12 января сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в эфире телеканала CNN.

«Нам нечего объявить в контексте отправки дополнительных сил США в регион», — сказал он.

Представитель оборонного ведомства заявил, что США добились хорошего эффекта, нанеся удары по позициям хуситов в Йемене. Также он отметил, что Соединенные Штаты не увидели ответных действий со стороны хуситов.

При этом Райдер указал на то, что Вашингтон будет готов к дальнейшим действиям в отношении хуситов, если это будет необходимо.

«США и Великобритания получили поддержку от Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов. И мы будем готовы предпринять дальнейшие действия, если потребуется», — рассказал он.

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В этот же день представитель премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака заявил, что британские вооруженные силы пока что не будут продолжать удары по позициям хуситов в Йемене. Также замминистра обороны страны Джеймс Хиппи назвал состоявшиеся атаки ограниченными по масштабам, пропорциональными и необходимыми.

Ночью 12 января США и Великобритания провели военную операцию против хуситов в Йемене. Атака была совершена по подконтрольным движению районам страны. Вашингтон задействовал истребители и крылатые ракеты «Томагавк».

Президент США Джо Байден заявил, что атака стала ответом на нападения хуситов на международные морские суда в Красном море, и указал, что мера имела оборонительный характер.

Замминистра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи объявил, что США и Великобритания заплатят за нападение. По информации представителя вооруженных сил хуситов Яхьи Сариа, по Йемену нанесли 73 удара, в результате погибли пять бойцов группировки, а еще шестеро ранены.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удары по Йемену угрозой миру и безопасности. В связи с чем РФ запросила на 12 января срочное заседание Совета Безопасности ООН.

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