Хуситы заявили о готовности атаковать связанное с США и Британией судоходство

Шиитское движение «Ансар Аллах», правящее на севере Йемена, будет наносить удары по связанному с США и Великобританией морскому судоходству. Об этом 12 января заявил «РИА Новости» член политбюро хуситов Мухаммед Али аль-Бухайти.

«Мы атаковали только корабли, связанные с сионистским образованием (Израилем. — Ред.). Однако сегодня мы будем наносить удары по морскому судоходству, связанному с Америкой и Британией и их интересами <...> в ответ на их агрессию против Йемена», — сказал он.

Ранее в этот день представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа сообщил, что в результате атаки погибли пять бойцов хуситов, еще шесть ранены. Он также подчеркнул, что США и Британия не останутся безнаказанными и понесут всю ответственность за свои действия.

Ночью 12 января США и Великобритания провели военную операцию против хуситов в Йемене. Атака была совершена по подконтрольным движению районам страны. В ходе ударов Вашингтон задействовал истребители и крылатые ракеты «Томагавк». Сообщалось, что коалиция поразила центры по производству дронов и склады оружия в подконтрольных хуситам районах в Сане и порту Ходейда, удары наносились с самолетов, кораблей и подводных лодок.

Президент США Джо Байден заявил, что атака стала ответом на «беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море», которые они совершали в том числе с помощью противокорабельных баллистических ракет. Также Байден указал, что эти действия имели оборонительный характер. Он отметил, что удары были совершены силами США и Великобритании при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов.

В свою очередь, глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что страна участвовала в нанесении ракетных ударов по объектам йеменских хуситов ради безопасности своих судов и свободы судоходства в Красном море.

Заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи объявил, что США и Великобритания заплатят за нападение на их территории.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удары по Йемену угрозой миру и безопасности. В связи с ними Россия запросила на 12 января срочное заседание Совета безопасности (СБ) ООН.