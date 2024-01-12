Реклама
Прямой эфир
Армия
Минобороны впервые сообщило об уничтожении ВКС РФ ракет MALD
Мир
В Приднестровье заявили о подготовке в Молдавии групп с Украины для терактов
Мир
Немецкое СМИ раскрыло схемы спасения жителей Украины от мобилизации
Мир
Швейцария продолжит передавать Украине списанные трамваи
Мир
Хуситы заявили о готовности атаковать связанное с США и Британией судоходство
Мир
В США заявили об отсутствии планов отправлять новые силы на Ближний Восток
Экономика
Минсельхоз планирует обнулить пошлину на томаты
Мир
В Астане демонтировали памятник первому президенту Нурсултану Назарбаеву
Общество
Краснов поручил не допустить провокаций на выборах президента России
Мир
Посольство РФ призвало россиян воздержаться от поездок в Йемен
Мир
Конгрессмены потребовали от Остина отчитаться о причинах сокрытия госпитализации
Страна
Рабочее движение открыли на Николаевской развязке в Симферополе
Политика
Нечаев отверг обвинения в адрес РФ в финансировании протестов немецких аграриев
Мир
Рогов назвал заявление США об остановке помощи Украине ловушкой
Мир
Опубликовано последнее видео с погибшей в Турции россиянкой

Хуситы заявили о готовности атаковать связанное с США и Британией судоходство

0
Фото: ТАСС/ZUMA Press Wire/Osamah Yahya
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Шиитское движение «Ансар Аллах», правящее на севере Йемена, будет наносить удары по связанному с США и Великобританией морскому судоходству. Об этом 12 января заявил «РИА Новости» член политбюро хуситов Мухаммед Али аль-Бухайти.

«Мы атаковали только корабли, связанные с сионистским образованием (Израилем. — Ред.). Однако сегодня мы будем наносить удары по морскому судоходству, связанному с Америкой и Британией и их интересами <...> в ответ на их агрессию против Йемена», — сказал он.

Ранее в этот день представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа сообщил, что в результате атаки погибли пять бойцов хуситов, еще шесть ранены. Он также подчеркнул, что США и Британия не останутся безнаказанными и понесут всю ответственность за свои действия.

Красная тревога: могут ли хуситы парализовать мировую торговлю
Судовладельцы не пускают свои суда в Красное море

Ночью 12 января США и Великобритания провели военную операцию против хуситов в Йемене. Атака была совершена по подконтрольным движению районам страны. В ходе ударов Вашингтон задействовал истребители и крылатые ракеты «Томагавк». Сообщалось, что коалиция поразила центры по производству дронов и склады оружия в подконтрольных хуситам районах в Сане и порту Ходейда, удары наносились с самолетов, кораблей и подводных лодок.

Президент США Джо Байден заявил, что атака стала ответом на «беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море», которые они совершали в том числе с помощью противокорабельных баллистических ракет. Также Байден указал, что эти действия имели оборонительный характер. Он отметил, что удары были совершены силами США и Великобритании при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов.

В свою очередь, глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что страна участвовала в нанесении ракетных ударов по объектам йеменских хуситов ради безопасности своих судов и свободы судоходства в Красном море.

Заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи объявил, что США и Великобритания заплатят за нападение на их территории.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удары по Йемену угрозой миру и безопасности. В связи с ними Россия запросила на 12 января срочное заседание Совета безопасности (СБ) ООН.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024