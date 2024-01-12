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В Госдуме назвали условие получения пенсии в 50 тыс. рублей

Депутат Бессараб: при зарплате в 120 тыс. рублей можно получать пенсию 50 тыс. рублей
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Фото: ТАСС/Валентина Певцова
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Россиянин может добиться пенсии в размере 50 тыс. рублей. Об этом член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила в пятницу, 12 января.

«Мы должны исходить из того, что, в соответствии со 102-й Конвенцией ООН, которая частично ратифицирована в Российской Федерации, замещение утраченного заработка должно составлять порядка 40% от утерянной зарплаты», — рассказала депутат в беседе с Lenta.Ru.

Бессараб уточнила, что для того, чтобы пенсия была примерно 50 тыс. рублей, зарплата должна быть не меньше 120 тыс. рублей. Теоретически при зарплате 120–140 тыс. рублей уже можно будет рассчитывать на то, что индивидуально пенсионер получит такую пенсию.

При этом парламентарий отметила, что средняя заработная плата россиян не позволяет делать отчисления таким образом, чтобы они получали настолько большую пенсию. Средняя пенсия по старости к концу 2024 года составит порядка 24 тыс. рублей, а военная пенсия сейчас около 42 тыс. рублей, передает RT.

Она добавила, что на хорошую пенсию можно рассчитывать, если правильно выбирать зарплату, работу, работать в белую, без утайки от государства своих доходов, с выплатой полностью своих страховых взносов.

Накануне данные опроса сервиса SuperJob показали, что большинство работающих россиян считают достойным размером пенсии 47,6 тыс. рублей в месяц, сообщает телеканал «Звезда».

В ноябре прошлого года средняя пенсия в России составляла 20 262 рубля. Таким образом, граждане полагают, что достойная пенсия должна быть больше нынешней почти в 2,5 раза, сообщается на сайте aif.ru.

Мужчины оценивают достойную пенсию в 48,7 тыс. рублей, а женщины — в 46,7 рублей, пишет Life.Ru.

При этом у жителей Москвы и Санкт-Петербурга самые высокие запросы — 51,5 тыс. и 49 тыс. рублей соответственно, сообщает телеканал «360».

Ранее, 5 января, профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова рассказал о трех обязательных условиях для выхода на пенсию. Для этого нужно достижение пенсионного возраста, наличие минимального стажа работы, а также необходимое количество пенсионных баллов, сообщается на сайте kp.ru.

Страховые пенсии неработающих пенсионеров в России будут проиндексированы с 1 января 2024 года на 7,5%, передает агентство городских новостей «Москва».

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«ВТБ Пенсионный фонд» начал процесс присоединения негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Открытие», сообщили «Известиям» в пресс-службе кредитной организации 11 января. Перевод клиентов произойдет автоматически.

В конце декабря 2022-го право собственности на акции банка «ФК Открытие» перешло к ВТБ. В результате НПФ «Открытие» вошел в Группу ВТБ. Решение об интеграции было принято на внеочередных общих собраниях акционеров фондов 23 ноября прошлого года.

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