Сводка спецоперации на Украине за неделю

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий за неделю — с 6 по 12 января — можно в материале «Известий».

Как сообщили в Министерстве обороны России, за этот период ВС РФ нанесли 23 групповых удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал» и БПЛА, по предприятиям ВПК Украины. Также поражались пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников. Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены.

На купянском направлении улучшено положение по переднему краю на отдельных участках, отражено 27 атак и контратак противника в районах Синьковки, Ивановки, Песчаного и Берестового Харьковской области. Потери противника за неделю составили свыше 585 военнослужащих, три танка, 14 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии, а также пусковая установка РСЗО «Град».

На краснолиманском направлении нанесено поражение скоплениям живой силы бригад теробороны и нацгвардии Украины в районах Червоной Дибровы в ЛНР, Торского, Ямполовки в ДНР, а также Серебрянского лесничества. Противник потерял убитыми и ранеными до 995 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 25 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.

На донецком направлении отражено шесть атак противника. Нанесено огневое поражение подразделениям механизированных и штурмовых бригад противника в районах Красного, Курдюмовки, Антоновки, Богдановки, Клещеевки и Андреевки в ДНР. Потери противника составили более 1785 военнослужащих, пять танков, 20 боевых бронированных машин, в том числе две БМП Bradley и пять «Козак», 63 автомобиля, а также 14 орудий полевой артиллерии.

На южно-донецком направлении отражено семь атак противника. Нанесено огневое поражение украинским подразделениям в районах Новомихайловки, Парасковиевки, Павловки в ДНР и Приютного в Запорожской области. Потери ВСУ составили до 850 военнослужащих, три танка, 11 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, 15 орудий полевой артиллерии, а также боевая машина РСЗО «Град».

На запорожском направлении подразделения ВС РФ заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили атаку штурмовой группы бригады нацгвардии Украины в районе Работино в Запорожской области. Нанесено огневое поражение живой силе и технике бригад ВСУ и нацгвардии Украины в районах Малой Токмачки, Вербового, Новопрокоповки и Работино. Потери противника составили до 230 военнослужащих, три танка, 10 боевых бронированных машин, 17 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

На херсонском направлении сорваны попытки украинских диверсионных групп переправиться на левый берег Днепра и на острова.

В течение недели сдались в плен 48 украинских военнослужащих, из них 35 — на купянском направлении.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 567 самолетов, 265 вертолетов, 10 620 беспилотных летательных аппаратов, 447 зенитных ракетных комплексов, 14 578 танков и других боевых бронированных машин, 1202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7694 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 17 345 единиц специальной военной автомобильной техники.

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