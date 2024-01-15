Подросткам предложат снять учебные фильмы в рамках выставки «Россия»
В Москве 20 января стартует цикл бесплатных занятий для подростков «Научно-популярное кино: от идеи до готового фильма». Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.
«Принять участие в проекте смогут ребята от 14 до 17 лет. Вместе с профессионалами они напишут сценарий, распределят роли и проведут съемки. Всего запланировано семь мастер-классов. Результатом каждого из них станет короткий учебный фильм», — рассказала Сергунина.
Занятия пройдут в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ, в павильоне №19 «Атом». В здании находится интерактивное пространство «Атомариум» с научно-просветительской лабораторией. Для участников проведут экскурсию, во время которой расскажут об основных экспонатах площадки: Антикитерском механизме, маятнике Чеботаева, винте Архимеда, клетке Фарадея. Их истории лягут в основу будущих кинокартин.
Организаторы интенсива — креативное пространство на базе Киностудии имени Максима Горького «Кинокампус Горького» и Министерство культуры РФ.
Кроме того, на базе Киностудии имени Максимо Горького в конце января проведут серию бесплатных мастер-классов для посетителей старше 12 лет. Например, ребят научат создавать собственные подкасты: преподаватель расскажет, как выбрать формат, написать сценарий, отредактировать голос спикера и смонтировать итоговый вариант.
Также запланирован мастер-класс по анимационному дизайну. Его участники узнают о технике превращения статичной фотографии в подвижную картинку. Еще состоится занятие по актерскому мастерству в виртуальной реальности: ребята старше 14 лет создадут собственный ролик с использованием VR-технологий, научатся работать на хромакее и получат навыки ведения сценического боя в кадре.
Для участия в мероприятиях потребуется предварительная регистрация на сайте пространства «Кинокампус Горького».