Участок трассы М-3 от Обнинска до Москвы отремонтируют к 2027 году
Участок федеральной автомобильной дороги М-3 «Украина» от Обнинска до Москвы отремонтируют до конца 2026 года. Такие планы озвучил губернатор Калужской области Владислав Шапша на выставке-форуме «Россия», которая проходит на ВДНХ.
На трассе построят новые развязки, которые помогут ликвидировать светофоры, собирающие большие пробки из машин. По словам главы региона, обновленный участок шоссе позволит ускорить движение в обе стороны.
Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посещение бесплатное, на отдельные мероприятия необходима регистрация. Участие в ней принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.
12 января на выставке проходит День Калужской области, пишет газета «Весть». Мероприятие совпадает с днем рождения выдающегося ученого Игоря Курчатова, под руководством которого в Обнинске построена первая в мире атомная электростанция. В 2024 году отмечается 70 лет с момента ее запуска.