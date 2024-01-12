Немецкое СМИ раскрыло схемы спасения жителей Украины от мобилизации

Жители Украины с помощью нелегальных схем спасаются от мобилизации на фоне намерений Киева призвать в армию еще 500 тыс. человек. Об этом 12 января сообщила немецкая газета Der Tagesspiegel.

По ее информации, одним из самых популярных способов избежать мобилизации стала перевозка отказывающихся служить украинцев в Венгрию через приграничный город Берегово на западе Украины.

Подобную услугу предлагают за €3–10 тыс. (около 290–967 тыс. рублей), и около 20 человек ежедневно пересекают украинско-венгерскую границу.

Один из нелегальных перевозчиков по имени Василий рассказал журналистам, что на днях помог перебраться через границу четырем 25-летним клиентам.

«Два дня они просидели в полуразрушенной хижине на украинской территории, пока их не забрали», — сказал собеседник издания.

По его словам, молодые люди пересекли границу ночью, после чего их микроавтобусом доставили на главный железнодорожный вокзал Будапешта. В конце сбежавшие из страны были «голодны, но счастливы», добавил Василий.

Он рассказал, что участвует в данной схеме не первый раз, но не знает, кто является ее организатором. При этом Василий считает, что речь идет о ком-то, кто «очень влиятелен» и «имеет связи».

Еще одной известной схемой уклонистов издание называет получение справки о непригодности за взятку председателю военно-врачебной комиссии. Однако отмечается, что многих мужчин призывают на фронт даже с подтвержденными тяжелыми заболеваниями.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе брифинга в Таллине, что к уехавшим из страны гражданам призывного возраста есть вопросы. По его мнению, в сложное для страны время граждане должны находиться на родине.

Ранее, 10 января, стало известно о начале облав в целях мобилизации мужчин в подконтрольном киевским властям городе Запорожье. Тогда же Госпогранслужба Украины сообщила, что с февраля 2022 года не менее 19 мужчин, пытавшихся сбежать от украинской мобилизации, утонули в реке Тиса на границе с Румынией.

До этого, 6 января, украинское издание «Страна.ua» сообщило, что новый закон о мобилизации коснется уехавших в другие страны украинцев. Однако, по словам депутата Егора Чернева, по категории находящихся за рубежом украинцев «больше вопросов пока, чем ответов».

3 января советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киеву сложно проводить мобилизацию в ряды ВСУ, поскольку качество жизни на Украине не такое, как в Европе. По его словам, в обществе происходит жесткая дискуссия касательно мобилизации, однако у Киева «нет выбора», поэтому мобилизация будет продолжена в любом случае.

В конце декабря 2023 года Зеленский рассказал о предложении призвать еще 500 тыс. человек.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.