Житель Тверской области напал с ножом на продавца из-за 200 рублей

Житель Лихославльского района обвиняется в совершении разбойного нападения на торговую точку. Об этом в пятницу, 12 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Тверской области.

Инцидент произошел в ноябре 2023 года. По версии следователей, 54-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в торговый павильон. Угрожая кухонным ножом, он потребовал у продавца передать ему из кассы денежные средства в размере 200 рублей. Злоумышленник угрожал женщине применением насилия.

Потерпевшая восприняла угрозу как реальную и предложила мужчине выйти на улицу, чтобы она смогла найти деньги. Когда нападавший вышел, продавец закрыла дверь магазина и вызвала полицию. В результате фигурант не смог похитить деньги, пишут «Тверские ведомости».

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой»). Прокуратура Лихославльского района уже утвердила обвинительное заключение, оно направлено в местный суд для рассмотрения по существу.

Ранее «Известия» писали, что в 2023 году в России зафиксировали снижение общего числа преступлений — такой вывод можно сделать из доклада МВД за 11 месяцев. Но на фоне сокращения числа уличных преступлений продолжается рост посягательств в цифровой сфере.