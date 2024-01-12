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Жительница Липецкой области лишилась из-за мошенников 1,1 млн рублей

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В Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении 36-летней женщины. Жительница Ельца лишилась 1,1 млн рублей.

По словам потерпевшей, осенью она увидела в социальных сетях предложение удаленной работы. Она перешла по ссылке и зарегистрировалась. Спустя некоторое время ей позвонила незнакомка, которая представилась менеджером и предложила получать доход от инвестиций. Об этом сообщает GOROD48.

Для начала женщине предложили внести 11,2 тыс. рублей. После осуществления перевода с ельчанкой продолжил общение другой «сотрудник». Он посоветовал увеличить сумму инвестиций. Доход от вложенных средств женщина не получила, средства ей не вернулись.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

В Якутии злоумышленники аналогичным образом обманули 31-летнего мужчину. Он лишился больше 2,8 млн рублей.

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