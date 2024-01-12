Адвокат Израиля попросил суд ООН отказаться от рассмотрения иска ЮАР по Газе

Израиль попросил Международный суд ООН отказаться от рассмотрения иска, поданного ЮАР, о возможном нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него. Об этом 12 января заявил представляющий еврейское государство в ходе дела адвокат Гилад Ной.

Он подчеркнул, что с учетом представленных аргументов Израиль просит суд ООН «отказать в требовании о введении предупредительных мер, поданном истцом», передает ТАСС.

Ранее в этот день представитель делегации Израиля в суде адвокат из Тель-Авива Омри Сендер заявил, что удовлетворение Международным судом ООН запроса ЮАР может нанести ущерб израильтянам.

Слушания по иску ЮАР против Израиля о нарушении Конвенции о геноциде в секторе Газа проходят 11–12 января. В четверг выступала делегация ЮАР, в пятницу Израиль предоставляет ответ на обвинения.

ЮАР обратилась в Международный суд ООН в Гааге 30 декабря 2023 года с просьбой вынести постановление, что Израиль нарушил обязательства по Конвенции о геноциде 1948 года своими действиями в секторе Газа.

По мнению африканской страны, шаги Израиля носят характер геноцида, так как совершаются с целью «уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы».

В ответ на это 31 декабря Нетаньяху назвал заявления руководства ЮАР лживыми разглагольствованиями и пустой болтовней. После этого, 4 января, в Госдепе США заявили об отказе считать действия Израиля в Газе геноцидом. 9 января госсекретарь Энтони Блинкен назвал обвинения в сторону Израиля беспочвенными и выразил мнение, что иск ЮАР «отвлекает внимание» мирового сообщества от урегулирования палестино-израильского конфликта.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.