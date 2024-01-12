Два случая бешенства у диких животных выявили на границе с Коми
Новый случай бешенства выявлен в Ненецком автономном округе. На этот раз опасное заболевание обнаружили у лисы, сообщает Управление ветслужбы Коми.
Как рассказали в департаменте внутреннего контроля и надзора, бешенство установили в результате проведения лабораторного исследования трупа дикого животного, который поступил 26 декабря 2023 года из Нарьян-Мара.
В настоящее время Госветслужба Ненецкого автономного округа проводит мероприятия по ликвидации очага заболевания, пишет ИА «Комиинформ».
Ранее в этот же сообщалось о выявленном бешенстве у песца, труп которого поступил в лабораторию 18 декабря 2023 года также из Нарьян-Мара.
Во избежание заноса и распространения бешенства на территории Коми владельцам животных рекомендовали принять меры по профилактике заболевания. К ним относятся своевременная вакцинация домашних питомцев и избежание контакта с песцами и лисами, которые выходят в населенные пункты в поисках пропитания.