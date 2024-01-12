Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД РФ назвал удары США и Великобритании по Йемену угрозой миру и безопасности
Мир
Эрдоган заявил о вере в справедливый суд в Гааге по иску ЮАР к Израилю
Экономика
Курс евро на Мосбирже опустился ниже 97 рублей впервые с 13 декабря 2023 года
Мир
Сунак пообещал направить Украине крупнейшую партию дронов
Мир
Спасатели нашли тело пропавшей в турецком Кемере россиянки
Мир
Отставной генерал США призвал Украину активнее мобилизовывать женщин
Происшествия
Над Белгородской областью уничтожен украинский беспилотник
Мир
В Кремле осудили удары США и Великобритании по Йемену
Наука и техника
Ученые предупредили о росте заболеваемости раком среди молодежи по всему миру
Армия
Пункт базирования кораблей ВМФ России могут открыть в Абхазии в 2024 году
Мир
Захарова обвинила США в новом витке напряженности на Корейском полуострове
Мир
Эрдоган обвинил США и Британию в попытке превратить Красное море в «море крови»
Мир
Росавиация запретила полеты гражданских самолетов России через Йемен
Политика
В поддержку самовыдвижения Путина собрали 1,8 млн подписей
Общество
Директор охранной фирмы осужден условно после стрельбы в школе Ижевска

Собянин рассказал о модернизации инфраструктуры в метро

0
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В московском метро постоянно обновляется инфраструктура. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в пятницу, 12 января, в своем Telegram-канале.

«В прошлом году мы полностью запустили БКЛ, открыли несколько станций Солнцевской и Люблинско-Дмитровской линий», — цитирует его агентство городских новостей «Москва».

Он добавил, что в метро без остановок идет работа по модернизации, сообщается на сайте aif.ru.

Так, на Замоскворецкой линии возвели новый отрезок тоннеля от «Царицыно» до «Кантемировской». При его строительстве использовали самые передовые технологии, сообщает телеканал «360».

Собянин рассказал, что на станции «Царицыно» был обновлен подуличный переход и открыт дополнительный выход. Специалисты привели в порядок основные станции Серпуховско-Тимирязевской и Люблинско-Дмитровской линий, пишет «Москва 24».

Кроме этого, обновлены вентиляционные шахты, отремонтированы 100 эскалаторов, модернизированы более 130 км кабеля и примерно 98 км путей, передает RT.

В Москве одновременно откроют 11 станций метро в 2024 году: схема
В следующем году в Москве откроется Троицкая линия

Накануне открытый тест оплаты проезда через Систему быстрых платежей (СБП) начался на всех турникетах метро и Московского центрального кольца (МЦК). Для того, чтобы воспользоваться платежным сервисом, пассажирам нужно сгенерировать QR-код в приложении «Метро Москвы» и отсканировать его считывателем на турникете.

Днем ранее Собянин сообщил, что метро и МЦК в новогодние дни в Москве стали самыми популярными видами транспорта. По его словам, в новогодние праздники москвичи и гости столицы совершили 63,5 млн поездок на общественном транспорте, а это на 4% больше, чем за тот же период 2023 года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024