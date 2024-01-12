Собянин рассказал о модернизации инфраструктуры в метро

В московском метро постоянно обновляется инфраструктура. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в пятницу, 12 января, в своем Telegram-канале.

«В прошлом году мы полностью запустили БКЛ, открыли несколько станций Солнцевской и Люблинско-Дмитровской линий», — цитирует его агентство городских новостей «Москва».



Он добавил, что в метро без остановок идет работа по модернизации, сообщается на сайте aif.ru.

Так, на Замоскворецкой линии возвели новый отрезок тоннеля от «Царицыно» до «Кантемировской». При его строительстве использовали самые передовые технологии, сообщает телеканал «360».

Собянин рассказал, что на станции «Царицыно» был обновлен подуличный переход и открыт дополнительный выход. Специалисты привели в порядок основные станции Серпуховско-Тимирязевской и Люблинско-Дмитровской линий, пишет «Москва 24».

Кроме этого, обновлены вентиляционные шахты, отремонтированы 100 эскалаторов, модернизированы более 130 км кабеля и примерно 98 км путей, передает RT.

Накануне открытый тест оплаты проезда через Систему быстрых платежей (СБП) начался на всех турникетах метро и Московского центрального кольца (МЦК). Для того, чтобы воспользоваться платежным сервисом, пассажирам нужно сгенерировать QR-код в приложении «Метро Москвы» и отсканировать его считывателем на турникете.

Днем ранее Собянин сообщил, что метро и МЦК в новогодние дни в Москве стали самыми популярными видами транспорта. По его словам, в новогодние праздники москвичи и гости столицы совершили 63,5 млн поездок на общественном транспорте, а это на 4% больше, чем за тот же период 2023 года.