США приостановили поставки оружия Киеву из-за отсутствия финансирования

США приостанавливают поставки вооружения на Украину, поскольку у Вашингтона не осталось бюджетных средств на финансирование. Об этом 11 января заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Да. Мы выдали последний пакет из имеющихся запасов, на поддержку которого у нас имелось финансирование», — сказал он на брифинге, трансляция которого велась в аккаунте Белого дома в соцсети X.

По словам Кирби, в настоящий момент поддержка Киева практически «заглохла». Американская сторона сможет дальше помогать Украине только при одобрении со стороны конгресса, что для администрации президента США критически важно.

«Необходимость в предоставлении Киеву новых американских вооружений сейчас острая, особенно в зимние месяцы», — добавил представитель СНБ.

Тем временем украинская сторона продолжает рассчитывать на помощь союзников. Так, 8 января, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у Киева нет запасного плана на случай, если Евросоюз (ЕС) не направит стране дополнительную финансовую помощь. Перед этим, 7 января, глава Нацбанка Украины Андрей Пышный заявил, что страна сохраняет критическую зависимость от финансовой помощи Запада, и призвал не приуменьшать значимость этого источника.

27 декабря Вашингтон принял решение предоставить Украине новый пакет помощи на сумму до $250 млн, о чем сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. В тот же день сообщалось, что президент США Джо Байден изменил позицию по дальнейшей помощи Украине и напомнил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что поставки американского оружия не будут бесконечными.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин 1 января сообщил, что экономика Украины существует только на подачки других стран. Он объяснил, что руководители ездят с протянутой рукой, «клянчат лишний миллион долларов».

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.