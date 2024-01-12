Фехтовальщик Сергей Бида выступит за сборную США на Олимпиаде

Серебряный призер Олимпиады в Токио в составе сборной РФ по фехтованию Сергей Бида собирается получить гражданство США, чтобы затем выступить на летних Играх в Париже в этом году. Об этом 10 января написала газета USA Today.

Его жена Виолетта Бида подтвердила в беседе с журналистами издания готовность выступить за американскую сборную. При этом она уточнила, что сама не примет участия в Играх, так как находится на шестом месяце беременности.

Кроме того, как отмечает газета, Олимпийский комитет Соединенных Штатов, а также федерация фехтования страны уже направили письма в конгресс, для того чтобы ускорить процесс получения гражданства спортсменом и его супругой. Их адвокат Джек Вайнер заявил изданию, что он вместе с коллегой-юрисконсультом для этого налаживают контакты с сенаторами и представителями конгресса США.

Кроме того, российский фехтовальщик Константин Лоханов также планирует получить американское гражданство и выступить за сборную страны на Играх в Париже.

В РФ сбежавшим в Штаты Сергею Биде и его жене Виолетте грозит до 10 лет лишения свободы. 26 декабря МВД России объявило в розыск шпажистов, которые приняли участие в американском чемпионате без согласия России.

В 2019 году Бида занял первое место индивидуального турнира шпажистов этапа Кубка мира по фехтованию в аргентинской столице Буэнос-Айресе. Тогда же его жена взяла серебряную медаль в командных соревнованиях на чемпионате мира. В 2023-м они переехали в американский штат Калифорния.

Лоханову 25 лет. Он является четырехкратным чемпионом мира среди юниоров, выступал за сборную России на Олимпиаде, проходившей в Токио в 2022 году. В сентябре 2022-го его исключили из российской национальной команды.