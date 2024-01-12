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Научные ценности: на Красной площади почтили память Курчатова

Со дня рождения отца атомной бомбы исполнился 121 год
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В центре Москвы у Кремлевской стены в 121 день рождения академика Игоря Курчатова прошло торжественное возложение венков к могиле ученого. В нем приняли участие министр образования и науки РФ Валерий Фальков, президент РАН Геннадий Красников, директор НИЦ «Курчатовский институт» Марат Камболов, а также другие сотрудники научного центра. Участники мероприятия отметили важность для страны научных достижений великого физика. По их словам, эти наработки и сегодня остается основой для создания самых современных технологий.

Сила традиций

В пятницу, 12 января, в 121 годовщину со дня рождения выдающегося советского физика и руководителя отечественного атомного проекта, академика Игоря Васильевича Курчатова в у Кремлевской стены состоялась торжественная церемония возложения венков к могиле великого ученого. В мероприятии приняли участие министр образования и науки РФ Валерий Фальков, президент РАН Геннадий Красников, директор НИЦ «Курчатовский институт» Марат Камболов, и другие сотрудники научного центра.

— Каждый год 12 января мы приходим сюда, вспоминая о том, что давно, в 1903 году, появился на свет один из знаменитых сынов нашей Родины, выдающийся ученый, организатор науки Игорь Васильевич Курчатов. Это человек удивительной судьбы, который внес огромный вклад в обеспечение обороноспособности страны, в развитии советской науки. Он очень многое сделал для того, чтобы и сегодня молодежь шла в науку, — сказал Валерий Фальков.

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По словам министра, для того, чтобы молодые люди связывали свою жизнь с исследованиями, шли в университеты и научные институты, очень важно сохранять традиции, поддерживать научные школы и помнить тех людей, которые внесли вклад в историю советской, и российской науки. Игорь Васильевич Курчатов — один из тех, память о ком мы должны хранить, чтить и передавать будущим поколениям.

— Хорошо, когда соблюдаются традиции. И самое главное в них — это почитание наших учителей, что важно не только для молодежи, но и для нас самих. 8 февраля исполнится 300 лет Российской академии наук. Символично, что мы сегодня находимся здесь, потому что и величие академии, и ее историю делают такие выдающиеся люди, самородки, как Игорь Курчатов, — сказал Геннадий Красников.

Как отметил президент РАН, Курчатов был ярчайшей звездой в науке. И его жизни должна стать примером для подрастающего поколения. Сегодня его дело продолжается, у Курчатовского института большие планы, и его развитие связано с историей его отцов — основателей.

Продолжить дело

— Тот задел, которого добился Игорь Курчатов со своим товарищем Анатолием Александровым позволяет сегодня России быть крупнейшим поставщиком атомной энергии, единственным обладателем атомного ледокольного флота, первопроходцем в области создания установок для термоядерной энергетики и обладателем многих других уникальных технологий. Если 80 лет назад ученые разобрались, как работают неживые материалы — уран и плутоний, то сегодня они изучают, как из атомов строится живая природа. И российским специалистам нельзя уступить первенство в этой гонке, — сказал руководитель Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований НИЦ «Курчатовский институт» Никита Марченков.

Ученые напомнил, что еще 15 лет назад президентом Курчатовского института Михаилом Ковальчуком была заложена идеология природоподобия, а 2 ноября 2023 года президент России подписал указа о развитии природоподобных технологий и наша страна стала первой, кто вышел с такой научной инициативой.

Справка «Известий»

Игорь Курчатов родился 12 января 1903 года. Он рано состоялся как ученый — ему не было 30 лет, когда он возглавил отдел, занимавшийся новым тогда направлением — физикой ядра, в Ленинградском физико-техническом институте.

Работы по проблеме урана активно начались осенью 1942 года. 12 апреля 1943-го для проведения исследований по разработке ядерного оружия была создана секретная лаборатория №2. Курчатов становится начальником и научным руководителем советского атомного проекта.

Пуск первого в СССР уран-графитового котла «Ф-1» состоялся 25 декабря 1946 года. Еще через три года, 29 августа 1949-го, была взорвана первая советская атомная бомба. В 1954-м под руководством Игоря Курчатова в Обнинске была запущена первая в мире атомная электростанция. В 1958 году на воду спустили первую советскую атомную подводную лодку «Ленинский комсомол».

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