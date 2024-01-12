Научные ценности: на Красной площади почтили память Курчатова

В центре Москвы у Кремлевской стены в 121 день рождения академика Игоря Курчатова прошло торжественное возложение венков к могиле ученого. В нем приняли участие министр образования и науки РФ Валерий Фальков, президент РАН Геннадий Красников, директор НИЦ «Курчатовский институт» Марат Камболов, а также другие сотрудники научного центра. Участники мероприятия отметили важность для страны научных достижений великого физика. По их словам, эти наработки и сегодня остается основой для создания самых современных технологий.

Сила традиций

В пятницу, 12 января, в 121 годовщину со дня рождения выдающегося советского физика и руководителя отечественного атомного проекта, академика Игоря Васильевича Курчатова в у Кремлевской стены состоялась торжественная церемония возложения венков к могиле великого ученого. В мероприятии приняли участие министр образования и науки РФ Валерий Фальков, президент РАН Геннадий Красников, директор НИЦ «Курчатовский институт» Марат Камболов, и другие сотрудники научного центра.

— Каждый год 12 января мы приходим сюда, вспоминая о том, что давно, в 1903 году, появился на свет один из знаменитых сынов нашей Родины, выдающийся ученый, организатор науки Игорь Васильевич Курчатов. Это человек удивительной судьбы, который внес огромный вклад в обеспечение обороноспособности страны, в развитии советской науки. Он очень многое сделал для того, чтобы и сегодня молодежь шла в науку, — сказал Валерий Фальков.

По словам министра, для того, чтобы молодые люди связывали свою жизнь с исследованиями, шли в университеты и научные институты, очень важно сохранять традиции, поддерживать научные школы и помнить тех людей, которые внесли вклад в историю советской, и российской науки. Игорь Васильевич Курчатов — один из тех, память о ком мы должны хранить, чтить и передавать будущим поколениям.

— Хорошо, когда соблюдаются традиции. И самое главное в них — это почитание наших учителей, что важно не только для молодежи, но и для нас самих. 8 февраля исполнится 300 лет Российской академии наук. Символично, что мы сегодня находимся здесь, потому что и величие академии, и ее историю делают такие выдающиеся люди, самородки, как Игорь Курчатов, — сказал Геннадий Красников.

Как отметил президент РАН, Курчатов был ярчайшей звездой в науке. И его жизни должна стать примером для подрастающего поколения. Сегодня его дело продолжается, у Курчатовского института большие планы, и его развитие связано с историей его отцов — основателей.

Продолжить дело

— Тот задел, которого добился Игорь Курчатов со своим товарищем Анатолием Александровым позволяет сегодня России быть крупнейшим поставщиком атомной энергии, единственным обладателем атомного ледокольного флота, первопроходцем в области создания установок для термоядерной энергетики и обладателем многих других уникальных технологий. Если 80 лет назад ученые разобрались, как работают неживые материалы — уран и плутоний, то сегодня они изучают, как из атомов строится живая природа. И российским специалистам нельзя уступить первенство в этой гонке, — сказал руководитель Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований НИЦ «Курчатовский институт» Никита Марченков.

Ученые напомнил, что еще 15 лет назад президентом Курчатовского института Михаилом Ковальчуком была заложена идеология природоподобия, а 2 ноября 2023 года президент России подписал указа о развитии природоподобных технологий и наша страна стала первой, кто вышел с такой научной инициативой.