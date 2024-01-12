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В Ростовской области возбудят дело после провала машины под асфальт

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после провала машины с водителем под асфальт в городе Азове Ростовской области. Об этом сообщил 12 января СК России в Telegram-канале.

Инцидент произошел 11 января на улице Севастопольской. Легковой автомобиль, за рулем которого находилась женщина, провалился на дороге под асфальт. Водитель в результате инцидента не пострадала.

Следствие организовало проверку по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

«Глава ведомства поручил руководителю СУСК по Ростовской области Хуаде А. Г. возбудить уголовное дело и доложить о ходе его расследования и установленных обстоятельствах», — сказано в сообщении.

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Ранее, 7 января, в Саратове машина с тремя людьми провалился в яму с кипятком из-за коммунальной аварии. Из-за прорыва системы теплоснабжения на дороге образовалась яма с горячей водой, в которую попал автомобиль. В нем были двое взрослых и ребенок, они не пострадали.

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