Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД РФ назвал удары США и Великобритании по Йемену угрозой миру и безопасности
Мир
Эрдоган заявил о вере в справедливый суд в Гааге по иску ЮАР к Израилю
Экономика
Курс евро на Мосбирже опустился ниже 97 рублей впервые с 13 декабря 2023 года
Мир
Сунак пообещал направить Украине крупнейшую партию дронов
Мир
Спасатели нашли тело пропавшей в турецком Кемере россиянки
Мир
Отставной генерал США призвал Украину активнее мобилизовывать женщин
Происшествия
Над Белгородской областью уничтожен украинский беспилотник
Мир
В Кремле осудили удары США и Великобритании по Йемену
Наука и техника
Ученые предупредили о росте заболеваемости раком среди молодежи по всему миру
Армия
Пункт базирования кораблей ВМФ России могут открыть в Абхазии в 2024 году
Мир
Захарова обвинила США в новом витке напряженности на Корейском полуострове
Мир
Эрдоган обвинил США и Британию в попытке превратить Красное море в «море крови»
Мир
Росавиация запретила полеты гражданских самолетов России через Йемен
Политика
В поддержку самовыдвижения Путина собрали 1,8 млн подписей
Общество
Директор охранной фирмы осужден условно после стрельбы в школе Ижевска
Сюжет:

Медведев назвал размещение британских войск на Украине объявлением войны России

Медведев: размещение войск Великобритании на Украине будет означать войну с РФ
0
Фото: ТАСС/AP/Kin Cheung
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Размещение военного контингента Великобритании на Украине будет означать объявление войны России. Об этом 12 января заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Надеюсь, наши извечные враги — наглые британцы — понимают, что размещение их официального воинского контингента на Украине будет означать объявление войны нашей стране», — написал он.

Медведев также задался вопросом о реакции западной общественности в случае, если британская делегация в центре Киева подверглась бы обстрелу кассетными боеприпасами, как это случилось с жителями Белгорода.

Одна в поле: Украина не способна привлечь новых союзников
Почему «формулу Зеленского» поддерживают только на Западе

Так Медведев прокомментировал визит премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Киев, о котором стало известно ранее в этот день. В ходе поездки Сунак встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, а страны подпишут «историческое» военное соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, согласно которому в следующем финансовом году Лондон выделит до £2,5 млрд (около $3,2 млрд), а также направит крупнейшую партию беспилотников.

До этого, 31 декабря 2023 года, газета The Times сообщила со ссылкой на источник в британском правительстве, что Великобритания и другие страны намерены поддержать Украину даже при отказе США это делать в случае победы на выборах 2024 года бывшего американского президента Дональда Трампа.

Ранее, 29 декабря, министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил о планах направить на Украину более 200 ракет противовоздушной обороны (ПВО).

15 декабря немецкая Die Welt со ссылкой на советника офиса президента Украины Владимира Зеленского сообщила о беспокойстве Киева в связи с бездействием Великобритании в вопросе выделения новой военной помощи.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024