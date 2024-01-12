Медведев назвал размещение британских войск на Украине объявлением войны России

Размещение военного контингента Великобритании на Украине будет означать объявление войны России. Об этом 12 января заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Надеюсь, наши извечные враги — наглые британцы — понимают, что размещение их официального воинского контингента на Украине будет означать объявление войны нашей стране», — написал он.

Медведев также задался вопросом о реакции западной общественности в случае, если британская делегация в центре Киева подверглась бы обстрелу кассетными боеприпасами, как это случилось с жителями Белгорода.

Так Медведев прокомментировал визит премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Киев, о котором стало известно ранее в этот день. В ходе поездки Сунак встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, а страны подпишут «историческое» военное соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, согласно которому в следующем финансовом году Лондон выделит до £2,5 млрд (около $3,2 млрд), а также направит крупнейшую партию беспилотников.

До этого, 31 декабря 2023 года, газета The Times сообщила со ссылкой на источник в британском правительстве, что Великобритания и другие страны намерены поддержать Украину даже при отказе США это делать в случае победы на выборах 2024 года бывшего американского президента Дональда Трампа.

Ранее, 29 декабря, министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил о планах направить на Украину более 200 ракет противовоздушной обороны (ПВО).

15 декабря немецкая Die Welt со ссылкой на советника офиса президента Украины Владимира Зеленского сообщила о беспокойстве Киева в связи с бездействием Великобритании в вопросе выделения новой военной помощи.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.