В Британии заявили об отсутствии планов наносить новые удары в Йемене

Британские вооруженные силы пока что не будут продолжать удары по позициям хуситов в Йемене. Об этом 12 января заявил представитель премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака.

Он также уточнил, что в понедельник, 15 января, британский премьер выступит в парламенте с заявлением на тему уже состоявшихся авиаударов.

«Таких планов нет. Как мы говорили, размещение вооруженных сил является исключительным правом. У правительства нет никаких юридических обязательств получать формальное одобрение парламента», — цитирует его Yahoo Finance.

Кроме того, отсутствие намерений Британии наносить новые удары по позициям йеменских хуситов подтвердил Би-би-си замминистра обороны страны Джеймс Хиппи. Он назвал состоявшиеся ночью атаки ограниченными по масштабам, пропорциональными и необходимыми.

Ночью 12 января США и Великобритания провели военную операцию против хуситов в Йемене. Атака была совершена по подконтрольным движению районам страны. Вашингтон задействовал истребители и крылатые ракеты «Томагавк». Сообщалось, что коалиция поразила центры по производству дронов и склады оружия в подконтрольных хуситам районах в Сане и порту Ходейда, удары наносились с самолетов, кораблей и подводных лодок.

Президент США Джо Байден заявил, что атака стала ответом на нападения хуситов на международные морские суда в Красном море, и указал, что мера имела оборонительный характер. По его словам, удары были совершены при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов.

Замминистра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи объявил, что США и Великобритания заплатят за нападение. По информации представителя вооруженных сил хуситов Яхьи Сариа, по Йемену нанесли 73 удара, в результате погибли пять бойцов группировки, а еще шесть ранены.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удары по Йемену угрозой миру и безопасности. В связи с ними Россия запросила на 12 января срочное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН.