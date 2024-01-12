В МЧС России поздравили журналистский пул с Днем российской печати

Директор департамента информационной политики МЧС России Роман Охотенко в пятницу, 12 января, провел встречу с журналистами, приуроченную ко Дню российской печати, поблагодарив их за особый подход к освещению работы ведомства.

Охотенко обратил внимание на важную роль журналистов в информировании граждан по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС), в популяризации культуры безопасности и активное освещение деятельности министерства.

«В МЧС России сформирован надежный и профессиональный журналистский пул. Вы — квалифицированная команда, которая поистине является частью ведомства. Мы рука об руку работаем на сохранение жизней россиян и профилактику происшествий. Благодарю за особый подход к освещению работы наших подразделений, внимательность к событиям и плодотворное сотрудничество», — сказал он.

В этом году ведомственными наградами, грамотами и ценными подарками отмечены более 50 журналистов на федеральном уровне и более 200 в регионах. Они оперативно и точно освещали ликвидацию различных ЧС в непростых условиях, создавали фильмы и сюжеты по тематике ведомства, обучали правилам безопасности, информационно поддерживали мероприятия МЧС.

Среди награжденных — корреспондент «Известий» Роман Польшаков. Журналист в июле получил ранение при подготовке материалов об обстрелах населенных пунктов Запорожской области кассетными боеприпасами.