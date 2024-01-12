Эрдоган обвинил США и Британию в попытке превратить Красное море в «море крови»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 12 января в беседе с журналистами обвинил США и Великобританию в использовании непропорциональной силы при ударах по объектам йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) и в попытке «превратить Красное море в море крови».

«Соразмерных действий нет. Все эти действия являются непропорциональным применением силы <…> Англия уже предприняла шаги в этом процессе вместе с США и продолжает это делать. Как вы знаете, сейчас они пытаются превратить Красное море в море крови», — приводит слова турецкого лидера канал TRT Haber.

Эрдоган сравнил действия коалиции на Красном море с действиями Израиля против Палестины. Президент добавил, что в настоящее время турецкая сторона получает сведения о происходящем от разных источников.

«В настоящее время мы получаем разные новости по разным каналам. Нам сообщили, что хуситы очень успешно обороняются и дают ответы как США, так и Англии», — заключил он.

11 января СБ ООН принял резолюцию с требованием к хуситам прекратить атаки на торговые суда, при этом США и Великобритания проголосовали против всех трех российских поправок. Москва при голосовании воздержалась ввиду курса резолюции на легитимизацию действий коалиции США в Красном море.

Позднее, в ночь на 12 января, США и Великобритания провели военную операцию против хуситов в Йемене. Вашингтон задействовал истребители и крылатые ракеты «Томагавк». Сообщалось, что коалиция поразила центры по производству дронов и склады оружия в подконтрольных хуситам районах в Сане и порту Ходейда.

Президент США Джо Байден заявил, что атака стала ответом на нападения хуситов на международные морские суда в Красном море. Он указал, что мера имела оборонительный характер и была совершена при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов.

Замминистра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи объявил, что США и Великобритания заплатят за нападение. По информации представителя вооруженных сил хуситов Яхьи Сариа, по Йемену нанесли 73 удара, в результате погибли пять бойцов группировки, а еще шесть ранены.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удары по Йемену угрозой миру и безопасности. В связи с ними Россия запросила на 12 января срочное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН.