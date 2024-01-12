Синоптики спрогнозировали новый температурный рекорд в Липецке в выходные

Синоптики предупреждают об аномальном похолодании в Липецкой области в выходные. Температура опустится до -28 градусов.

По данным LipetskMedia, температурный рекорд для даты 14 января был установлен в 1963 году. Тогда похолодало до -29 градусов. Синоптики не исключают, что рекорд может быть побит. Скорее всего, это произойдет в ночь на 14 января или около 09:00.

По словам начальника Липецкого гидрометцентра Натальи Соломахиной, температура в выходные будет на 12–13 градусов ниже климатической нормы. Морозы наступают после оттепели, которая наблюдалась в конце рабочей недели. К концу суток 14 января синоптики вновь ожидают повышение температуры.

Ранее специалисты сообщили о похолодании до -30 градусов в выходные в Саратовской области. Осадки прекратятся. Потепление ожидается 15 января, температура повысится до -4… -9 градусов.