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Кубу в 2023 году посетило рекордное число российских туристов

АТОР: российский турпоток на Кубу в 2023 году побил допандемийный рекорд
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Фото: Global Look Press/Eliana Aponte
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Почти 185 тыс. граждан РФ посетили Кубу в 2023 году, что стало историческим рекордом для российского туризма. Об этом 12 января рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Обновлен максимальный показатель допандемийного 2019 года (178 тыс. туристов)», — говорится в сообщении на сайте Ассоциации.

Отмечается, что Россия в 2023 году стала третьим по количеству количеству туристов въездным рынком для Кубы.

Как считают эксперты, рост туристического потока на Кубу связан с активной деятельностью туроператоров, в первую очередь PEGAS Touristik, которая совместно с авиакомпанией Nordwind реализует полетные программы из Москвы на популярные курорты Варадеро и Кайо-Коко. Рейсами авиакомпании воспользовались более 156 тыс. российских туристов.

«Рейсы Nordwind имеют отличную заполняемость, в среднем превышающую 92% вместимости самолета», — приводит данные министерства туризма Кубы АТОР.

Остальная часть туристов из РФ для путешествий на Кубу выбирала авиакомпании «Россия» и венесуэльскую Conviasa.

Также в Ассоциации туроператоров рассказали, что полетная программа в города Кубы продлена на летний туристический сезон 2024 года, и в настоящее время аналитики PEGAS Touristik оценивают текущий спрос путешествий на остров как «стабильно высокий».

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До этого, 21 декабря, посол Кубы в РФ Хулио Антонио Гармендия Пенья сообщил, о планах расширить авиасообщение с Россией в 2024 году. Посол отметил, что частота рейсов будет увеличена по направлениям Москва – Гавана и Москва – Варадеро.

До этого, 5 декабря, на Кубе начали принимать банковские карты платежной системы «Мир». В первую очередь работа карт была налажена в наиболее популярных туристических локациях, например в Гаване и на Варадеро. Планируется расширение сети приема по всей стране.

Днем ранее, 4 декабря, исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе рассказала «Известиям», что динамика туристического потока за границу в 2023 году положительная и оценивается примерно в 15–20% относительно данных 2022 года.

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