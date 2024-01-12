Жителя Чебоксар осудили за серию мошенничеств на более чем 3 млн рублей
В Моршанске (Тамбовская область) вынесен приговор в отношении жителя Чебоксар, которого признали виновным в серии мошенничеств. Ущерб потерпевших превысил 3 млн рублей.
По данным следствия, в декабре 2022 года подсудимый приезжал к гражданам, с которыми уже поговорили телефонные мошенники. Он забирал деньги и зачислял их на определенные счета. Потерпевшие были уверены, что передают средства для помощи родственникам, попавшим в ДТП. Об этом пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру».
Подсудимый действовал в Удмуртии, Пермском крае и Тамбовской области. Он участвовал в обмане пенсионеров в возрасте от 75 до 91 года. Уголовное дело было возбуждено по ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в значительном и крупном размерах»).
Суд приговорил мужчину к 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Всего в Тамбове за новогодние каникулы зарегистрировано семь случаев мошенничества. Общий ущерб составил 2,7 млн рублей.