Директор охранной фирмы осужден условно после стрельбы в школе Ижевска

Октябрьский районный суд Ижевска приговорил условно директора ООО «Частная охранная организация «Щит» Алексея Злобина после стрельбы в школе №88, сообщила 12 января в своем Telegram-канале объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

«С учетом всех исследованных доказательств, мнения сторон, обстоятельств <…> суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года», — уточнили в суде.

52-летний Злобин осужден по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей») и ч. 1 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования и сбыта, а равно сбыт поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств»).



Суд установил, что фигурант, являясь директором ООО «Частная охранная организация «Щит», в обязанности которого входило оказание юридическим и физическим лицам на возмездной договорной основе услуг по охране и защите их законных прав и интересов, не обеспечил безопасность услуг для жизни и здоровья учащихся и сотрудников МБОУ «СОШ №88». Это поставило под угрозу жизнь и здоровье учеников и работников этого учебного заведения.

Наряду с этим Злобин дважды изготовил поддельные распоряжения о переводе денежных средств на общую сумму 500 тыс. рублей, на основании которых были в 2021 году осуществлены неправомерные переводы денежных средств.

В судебном заседании подсудимый вину по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 238 УК РФ, не признал, по ч.1 ст.187 УК РФ не признал

Утром 26 сентября 2022 года 34-летний Артем Казанцев открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске. Погибли 18 человек, в том числе 11 детей. Пострадали 23 человека, среди них 22 ребенка. Позднее Казанцев совершил самоубийство.

В ходе расследования был задержан Злобин, в его отношении было возбуждено уголовное дело. Суд поместил фигуранта под домашний арест, затем изменил меру пресечения на запрет определенных действий.