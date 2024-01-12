Жители Псковской области отдали мошенникам больше 1 млн рублей
В Псковской области за минувшие сутки зарегистрировано несколько фактов мошенничества. Пострадавшие лишились больше 1 млн рублей.
По данным Псковской ленты новостей, жертвами мошенничества стали жители Великих Лук и Пыталово. Злоумышленники использовали различные схемы обмана. В частности, они предлагали жителям региона дополнительный заработок за счет инвестиций и перепродажи товаров.
Одна из пенсионерок лишилась денег из-за схемы «ваш родственник попал в беду». Женщина поверила, что ее родственницу могут привлечь к уголовной ответственности за ДТП.
Все потерпевшие обратились в полицию. По каждому факту возбуждено уголовное дело, уточняет Псковское агентство информации.
В Якутии 31-летний мужчина лишился из-за мошенников больше 2,8 млн рублей. Потерпевший рассчитывал получить высокий доход от инвестиций.