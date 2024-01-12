Скит мужского монастыря сгорел на берегу Волги

Пожар произошел в деревянном здании на территории Заволжского мужского монастыря в селе Подгоры на правом берегу Волги. Об этом сообщает главк МЧС России по Самарской области.

Возгорание возникло 11 января в 11:19 на площади 150 кв. м. На борьбу с огнем приезжали специалисты пожарно-спасательного отряда 46 противопожарной службы Самарской области. В тушении было задействовано четыре единицы спецтехники. К настоящему момент пожар ликвидирован, пострадавших нет.

Фото и видеокадры с пожара распространились в социальных сетях. По информации Обоз.инфо, горел скит в честь святителя Нектария Эгинского. Здание было построено из дерева и он вспыхнуло как спичка.

Скит был основан в 2003 году у подножья горы Плаксиха, где бьет источник, названный в честь пророка Илии. В 2007 году скит стал мужским монастырем. На его территории находятся престольный храм, несколько келий и сам источник, отмечает НИА «Самара».

Ранее в январе сообщалось, что от трех до десяти пожаров в день происходит в России из-за неправильно заряжающихся телефонов, роботов-пылесосов и электросамокатов.