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Эксперт оценила важность включения консультаций психологов в программу ОМС

В ОМС включили консультации психологов — эксперт Кирсанова рассказала подробности
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Психологическая помощь в 2024 году станет доступнее благодаря важным изменениям в базовой программе обязательного медицинского страхования (ОМС), в нее будут включены очные и онлайн-консультации медицинских психологов. Об этом рассказала «Известиям» 12 января декан факультета психологии Государственного университета просвещения Вероника Кирсанова.

Ранее в этот день «Известия» сообщили, что глава правительства России Михаил Мишустин 9 января утвердил программу госгарантий в сфере здравоохранения на 2024-й, а также плановые 2025 и 2026 годы. Помимо прочего, базовая программа ОМС в России с 2024 года будет включать консультации медицинских психологов. По направлению лечащего врача к ним смогут обратиться пациенты, которые состоят на диспансерном учете, ветераны боевых действий, а также женщины в период беременности, родов и в послеродовой период.

«Это важная веха в развитии психологической помощи в нашей стране, ведь число людей, нуждающихся в психологической помощи, увеличивается. Также в обществе повышается заинтересованность не только в физическом, но и психическом здоровье, психологическом благополучии. Всё больше людей убеждаются, что психологическая помощь является действенным инструментом повышения качества жизни», — прокомментировала Кирсанова.

По ее мнению, тот факт, что такая помощь будет оказываться по программе ОМС медицинскими психологами, является положительным.

«Медицинский психолог может помочь человеку преодолеть кризисное состояние, разрешить психологические конфликты, восстановить душевное здоровье после травмирующего события. Специалист может работать совместно с врачами для создания оптимального для пациента плана лечения, для обеспечения комплексного подхода в коррекции психических дисфункций. В качестве основного инструмента медицинскими психологами используются психологическая диагностика, индивидуальная и групповая психокоррекция, элементы психотерапии», — отметила специалист.

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