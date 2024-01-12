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Росавиация запретила полеты гражданских самолетов России через Йемен

Росавиация: запрещены полеты гражданских самолетов в воздушном пространстве Йемена
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Росавиация запретила российским гражданским судам использовать воздушное пространство Йемена для полетов. Об этом 12 января говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

«В связи с событиями в Йемене <…>, возникшими рисками для безопасности полетов Росавиация запретила использовать воздушное пространство этого государства для полетов (включая транзитные) гражданских воздушных судов Российской Федерации», — уточняется в сообщении.

Запрет будет действовать до особого указания ведомства.

Ночью 12 января США и Великобритания провели военную операцию против хуситов в Йемене. Отмечается, что атака была совершена в подконтрольных движению районах страны. В ходе ударов Вашингтон задействовал истребители и крылатые ракеты «Томагавк».

Президент США Джо Байден подтвердил атаку. По его словам, удары стали ответом на «беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море», которые они совершали в том числе с помощью противокорабельных баллистических ракет. Байден указал, что атака имела оборонительный характер.

Удары были совершены при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов.

В ответ на атаку Россия запросила заседание в СБ ООН 12 января. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала удары по Йемену пренебрежением международным правом ради эскалации ситуации в регионе.

Как позже заявил заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи, США и Великобритания заплатят за нападение на их территории.

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В начале декабря 2023 года йеменские хуситы начали атаковать корабли в Красном море, по их заявлениям, связанные с Израилем, на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Отмечалось, что с йеменской стороны зафиксированы активность беспилотников и возможный взрыв в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива. В тот же день эсминец ВМС США USS Carney был атакован выпущенными из Йемена летательными аппаратами и ракетами.

19 декабря глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале в Красном море операции «Страж процветания», проводимой силами США и ряда других государств. Член политического совета хуситского движения «Ансар Аллах» Мухаммед Али аль-Хуси заявил, что суда стран, которые присоединились к коалиции Соединенных Штатов по защите Красного моря, будут атакованы.

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