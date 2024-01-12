Удмуртия восстановит объем экспорта после его сокращения в 2023 году
Удмуртия в 2024 году должна восстановить экспорт на уровне 2022 года. Об этом заявила зампред регионального правительства Ольга Абрамова.
Она обозначила основные цели республики на этот год в своем Telegram-канале. Среди направлений работы также увеличение инвестиций на 10% и годовой рост обрабатывающей промышленности на 20%.
Несырьевой неэнергетический экспорт в 2023 году снизился на 19% в сравнении с 2022 годом. Общее снижение экспорта за девять месяцев оценивается в 50%. Впрочем, экспорт продукции агропромышленного комплекса вырос в два раза.
Кроме того, экспорт лесоматериалов из Удмуртии в Казахстан в 2023 году вырос в восемь раз по сравнению с годом ранее. Всего за прошедший 2023 год республика поставила в Казахстан 39,449 тыс. куб. м лесоматериалов. Годом ранее объем экспорта товара составил 4,760 тыс. куб. м.
В данный момент Удмуртия сотрудничает с 90 странами мира, уточняет ИА «Сусанин».