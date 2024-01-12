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В Пензенской области усилили контроль за энергообъектами из-за морозов

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Энергетики Пензенской области перешли на режим повышенной готовности в связи с прогнозом погоды. По данным синоптиков, в регионе ожидаются сильные морозы: столбики термометров покажут до -28 градусов.

Сотрудники ресурсоснабжающей компании установили особый контроль за работой энергообъектов, а центр управления сетями осуществляет непрерывный мониторинг метеорологической обстановки.

При необходимости на место возможных аварий готовы выехать 129 бригад (644 специалиста, 177 единиц техники). Для обеспечения электричеством социально значимых объектов подготовили 38 резервных источников питания общей мощностью 4200 кВт, пишет ИА «Пенза-пресс».

Жителей региона также призвали строго соблюдать технику безопасности вблизи энергообъектов: нельзя приближаться к оборванным проводам ближе, чем на 8 м и пытаться самостоятельно восстановить энергоснабжение.

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